Roma, Gianicolese. Egiziano, aveva danneggiato una statua all’interno del cortile della Chiesa Madonna delle Salette: Polizia avvia procedura per revoca carta di soggiorno ed espulsione

T.N.A.M., egiziano di 45 anni il 21 Dicembre scorso aveva danneggiato con un machete lungo circa 33 centimetri una statua all’interno della Chiesa Madonna delle Salette in zona Gianicolense. Rintracciato poco dopo in piazza San Giovanni di Dio dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, era stato condotto negli uffici del XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte e arrestato per danneggiamento aggravato continuato. Nei confronti dello straniero, che circa 20 giorni fa aveva danneggiato alcune autovetture parcheggiate in zona Colli Albani, gli investigatori del commissariato, hanno avviato le procedure per la revoca della carta di soggiorno e per l’espulsione dal Territorio Nazionale.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/23615fe45f3b74414077416368