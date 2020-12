Covid-19: 19.037 nuovi positivi, 459 le vittime. Tasso positività è 12,49%

Con i 459 morti di oggi le vittime dall’inizio della pandemia covid-19 hanno raggiunto in Italia la cifra di 71.359, triste somma che ne fa uno dei paesi che ha subito il numero maggiore di perdite umane. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 152.334 i tamponi che hanno rilevato la presenza di 19.037 nuovi soggetti positivi. Ma a destare qualche preoccupazione è il tasso di positività che con oggi registra ancora un incremento e fa segnare un più 12,49%, bene 3 giorni in più rispetto al giorno precedente. I pazienti malati e poi guariti e quindi dimessi sono è 32.324, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.377.109 in base ai dati forniti dal Ministero competente. Sono 2.584 le persone ricoverate negli ospedali in terapia intensiva per Covid-19, con un lieve calo di 5 unità nelle ultime 24 ore se si computano sia gli ingressi che le uscite

