Musica, morto il famoso violinista Gitlis

E deceduto a Parigi, in Francia, all’età di 98 anni, a Parigi, il violinista israeliano Ivry Gitlis. Era nato ad Haifa in Israele. Gitlis era considerato dagli esperti del settore uno dei “grandi” della musica moderna. Ha suonato con molte delle più prestigiose orchestre in giro per il mondo: a Londra, a Berlino, a Vienna, a New York, e nel suo paese di origine. Nel 1990 era stato nominato Ambasciatore dall’Unesco. Gitlis durante la sua lunga carriera ha preso parte a diversi film e show musicali.

FR