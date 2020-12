Rimini. La sicurezza non va in vacanza

Continuano serrati i controlli da parte della polizia stradale, specialità della polizia di stato, rivolta sia al trasporto merci che al controllo delle prescrizioni previste dal d.p.c.m. per il contenimento dell’eremegenza epidemiologica dovuta al covid-19. Proprio in tale ambito nel pomeriggio di Mercoledì 23 Dicembre 2020 una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Rimini di servizio di vigilanza stradale sulla ss16 al km 204+950 ha proceduto, al controllo di un autoarticolato con targa italiana condotto da tale m.o. classe 69 cittadino italiano originario del pesarese.

Da un attento e professionale controllo documentale dei fogli di registrazione dei dati digitali del tachigrafo mediante un software in uso alla polizia stradale è emerso che il conducente si era posto alla guida del veicolo il giorno 22 dicembre 2020 guidando ininterrottamente per 16 ore e 39 minuti contravvenendo ad ogni prescrizione sui tempi di guida e di riposo obbligatori. Emergeva che m.o. anche tra il 15 ed il 16 dicembre 2020 aveva guidato ininterrottamente per 18 ore senza effettuare riposi e soste. Inoltre sempre dal controllo dei dati del cronotachigrafo è emerso che lo stesso conducente alle ore 05.10 del 23.12.2020 ha condotto l’autoarticolato ad una velocità superiore ai 110 km/h quando il limite imposto per taluna categoria di veicoli è di 80 km/h. Al termine del controllo m.o. si è visto notificare 5 verbali al c.d.s., decurtare 40 punti dalla patente di guida che veniva ritirata così come la carta di circolazione . Per tutto il periodo delle festività natalizie la polizia stradale proseguirà con i controlli all’autotrasporto merci atteso che tale categoria, in deroga al calendario dei divieti, possono circolare anche nei giorni festivi.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Rimini/articolo/13105fe5baa337d89196129645