Berlino, sparatoria: 4 feriti, 3 sono in gravi condizioni

Violenta sparatoria questa mattina nel quartiere di Kreuzberg, a Berlino. Sono in corso le indagini per capire cosa ci sia alla base del conflitto a fuoco che ha causato il ferimento di 4 persone. Imponente lo spiegamento di forze dell’ordine per le indagini. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sede del partito politico SPD sulla Stresemannstrasse. Tre delle quattro persone coinvolte sono in gravi condizioni, uno di essi è stato ripescato dentro il canale di Landwehr dove probabilmente si era catapultato per sfuggire agli aggressori. Si indaga a 360 gradi non sono chiare le motivazioni alla base della sparatoria.

FR