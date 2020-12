Camera di Commercio di Reggio Calabria: prestigioso riconoscimento nazionale per il progetto camerale “La Vetrina delle imprese esportatrici”

Premio speciale di € 100.000 nell’ambito del Fondo perequativo 2015-2016 di Unioncamere

Un altro importante riconoscimento premia l’impegno profuso ed il lavoro portato avanti dalla Camera di commercio di Reggio Calabria a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese reggine. Dopo l’accreditamento al Network internazionale ICC/WCF per la certificazione d’origine, ottenuto dall’Ente camerale nel 2019, nell’ambito delle Premialità speciali del Fondo Perequativo 2015-2016 gestito da Unioncamere nazionale la Camera di commercio di Reggio Calabria è stata insignita del premio speciale di 100.000 euro assegnato al progetto “La Vetrina delle imprese esportatrici” realizzato sul tema del sostegno all’export delle PMI.

Un premio che il Presidente della Camera Antonino Tramontana ha commentato con soddisfazione: “Sono molto felice di questo significativo riconoscimento ad un’iniziativa sulla quale abbiamo creduto ed investito i nostri sforzi, consapevoli della necessità e della forte valenza di uno strumento in grado di promuovere le produzioni reggine sui mercati esteri. Come già ribadito in precedenti occasioni, la Vetrina per l’export è un importante tassello nel percorso intrapreso dall’Ente camerale a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese reggine di tutti i settori economici. Sono già state attivate le prime iscrizioni al sito vetrina, e numerose sono le richieste delle imprese per partecipare all’iniziativa”.

Il sito www.reggiocalabriaexport.it, in italiano e in inglese, consente alle imprese di presentare direttamente ai potenziali partner commerciali internazionali i propri prodotti e servizi, anche con l’utilizzo di immagini e video aziendali. Accedendo dal proprio account personale, le imprese possono gestire da remoto ed in autonomia l’inserimento delle informazioni relative a settore di attività, tipologie di prodotto, area di localizzazione e mercati esteri in cui le imprese già operano o sono interessate ad operare, e ulteriori informazioni qualificanti come le certificazioni aziendali o di prodotto, le piattaforme di e-commerce, l’adesione a reti o aggregazioni di imprese.

In questo difficile anno che volge al termine, la Camera di commercio di Reggio Calabria ha continuato ad assicurare il proprio sostegno a 360° gradi con servizi e contributi sia per le imprese che già esportano sia per le imprese che ancora non esportano ma ne hanno le potenzialità: da EasyExport – per assistere ed orientare le imprese verso i mercati internazionali – al progetto SEI–Sostegno all’Export, con servizi specialistici personalizzati (check up aziendale e Piano Export) erogati da consulenti esperti nel campo dell’internazionalizzazione; da Stay Export – con webinar informativi relativi a 45 Paesi, organizzati dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e servizi di orientamento individuale a distanza (web-mentoring) ed assistenza specialistica – al Bando Internazionalizzazione 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale; senza dimenticare l’assistenza in materia di etichettatura, tutela proprietà industriale e normativa tecnica erogata dall’Azienda Speciale In.Form.A. Servizi che hanno riscontrato una motivata e proficua partecipazione da parte delle imprese, che hanno dimostrato, nonostante il difficile periodo, un significativo dinamismo imprenditoriale.

“Nonostante le difficoltà dovute alla situazione anomala che abbiamo vissuto e che ci auguriamo possa finalmente trovare una soluzione – ha poi evidenziato il Presidente Tramontana – voglio rivolgere un plauso alla struttura camerale, che ha garantito i servizi cd. essenziali quali la certificazione di origine e le varie attestazioni, rilasciando oltre 900 certificati per altrettante operazioni di esportazione, ed ha portato avanti, riprogrammandole con modalità telematiche, tutti i servizi di assistenza e di formazione gratuita e le iniziative ed i progetti speciali”.

Tornando al premio assegnato alla Camera, il Presidente Tramontana ha voluto esprimere una dedica speciale. “Questo premio non è solo della Camera di commercio ma lo vogliamo condividere con tutte le imprese del nostro territorio, che ne saranno destinatarie attraverso ulteriori iniziative; perché, soprattutto in un momento come questo, possa rappresentare uno stimolo a non mollare, a continuare a guardare al futuro con fiducia e speranza. Da parte nostra siamo e continueremo ad essere sempre al fianco delle imprese”.