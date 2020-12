Cortina d’Ampezzo (Bl): cercasi sagrestano: ben 95 i candidati

Sono ben 95 i candidati a fare il sagrestano a Cortina d’Ampezzo in Veneto nella provincia di Belluno, il posto è vacante dopo 16 anni nei quali era stato occupato dal figlio del precedente sagrestano. E’ stata una delle offerte di lavoro che ha destato il maggior interesse ed ha fornito al parroco locale, Don Ivano Brambilla, un ampio ventaglio di persone tra le quali scegliere il futuro sagrestano. Quest’ultimo avrà per contratto: vitto alloggio, tredicesima e quattordicesima. Il suo compito è sistemare la sagrestia, pulire e tenere in ordine la chiesa.

FR