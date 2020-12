Roma – Sono 10.407 i positivi al covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, le vittime 261. I tamponi effettuati sono 81.285 con un tasso di positività del 12,8%. Il numero totale dei casi in Italia ammonta a 2.038.759, i decessi dall’inizio della pandemia sono 71.620. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 2.582.

