Lega. Salvini: Basta critiche, un’ora di volontariato e l’Italia sarà migliore

(DIRE) Roma, 26 Dic. – “Dedicato a quelli che criticano sempre, qualunque cosa io faccia, ma non fanno mai niente. Una polemica in meno, un’ora di volontariato in più, e l’Italia sarà un Paese migliore”. Lo scrive su Facebook il leader della lega, Matteo Salvini che posta un video in cui dice: “Domani andrò a San Vittore a salutare gli agenti della Polizia penitenziaria e non andrà bene, dopodomani andrò all’Avis, cosa che faccio da quando ho 18 anni e non va bene. In un momento così difficile, fate anche voi qualcosa di buono, senza essere eroi”. (Tar/ Dire) 17:27 26-12-20