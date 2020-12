Manovra. Bernini: taglia all’editoria autentica vergogna

(DIRE) Roma, 26 Dic. – “Nella legge di bilancio dei cento microinterventi sotto il milione di euro, e che ha previsto risorse per ogni lobby e categoria, il Governo non ha trovato le risorse per l’editoria, anzi non ha voluto trovarle a causa dell’ostilità ideologica dei Cinque Stelle. È un’autentica vergogna nel momento in cui le piccole testate, che sono spesso le voci più libere, svolgono un ruolo fondamentale per garantire un’informazione professionale a fronte delle troppe fake news che circolano disinvoltamente sul web. Eppure il rinvio del taglio ai contributi sarebbe costato meno del bonus per cambiare i soffioni delle docce, e senza un intervento risolutivo rischiano di scomparire anche testate storiche come il Manifesto. Gli alleati del grillismo al potere hanno abbassato la testa anche su questo”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 22:07 26-12-2