Covid. De Luca: “mi sono vaccinato. Facciamolo tutti”

Importante per vincere il virus e tornare alla vita normale

(DIRE) Napoli, 27 Dicembre – “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. Così in un post su Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il presidente della giunta regionale si è sottoposto alla vaccinazione in una delle stanze dell’ospedale Cotugno di Napoli dove si è recato in mattinata mentre erano in corso le operazioni del Vax-Day. Al post, che si chiude proprio con l’hashtag Vax Day, è allegata una foto della somministrazione in corso. (Rec/Dire) 15:21 27-12-20