Covid. Palermo, vaccino anche per 25 ospiti e 5 operatori di una RSA

Una donna di 93 anni la più anziana vaccinata in Sicilia

(DIRE) Palermo, 27 Dic. – Sono state complessivamente 30, cosi’ come programmato, le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi pomeriggio su altrettante persone che operano o sono ospitate nella Rsa ‘Buon Pastore’ di Palermo. L’iniziativa rientra nell’ambito del V-Day, celebrato oggi in tutta Europa e in Sicilia, nel capoluogo della regione. Nello specifico, il farmaco e’ stato inoculato a 25 ospiti e 5 operatori. La piu’ anziana tra i neo vaccinati e’ stata una donna di 93 anni: la donna ha reagito benissimo, felice di essere tra le prime siciliane a ricevere il vaccino. Oltre ai sanitari della Rsa sono intervenuti gli operatori del dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo. Il vaccino e’ giunto nella Residenza sanitaria scortato dai carabinieri del Nas.

