Francia e Regno Unito colpite dalla “tempesta Bella”

La tempesta Bella si è abbattuta sul Regno Unito con forti venti, fino a 170 chilometri orari, e violente piogge, allagando strade e provocando disagi al traffico ferroviario con cancellazione di treni e ritardi nel sud dell’Inghilterra. L’isola di Wight è stata la più colpita dalle forti raffiche di vento, mentre la costa sud dell’Inghilterra e del nord del Galles hanno subito raffiche a circa 129 chilometri orari, come si legge su rainews.it. In Galles la Western Power ha comunicato che la tempesta ha causato un blackout per 21mila case. Disagi anche nel Nord della Francia dove oltre 12 mila abitazioni sono rimaste senza elettricità e ritardi dei voli in partenza dall’aeroporto di Roissy, come riferiscono le autorità aeroportuali, e disagi allo scalo di Orly, sempre su rainews.it. Nelle aree costiere della Vandea e dell’Aquita i venti hanno raggiunto i 120 chilometri orari.