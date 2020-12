Manovra. Gelmini: FI vota no, nel 2021 debelliamo pandemia e Governo

(DIRE) Roma, 27 Dic. – “Questa legge di bilancio non è la nostra legge di bilancio, e gli italiani lo devono sapere. Quello che abbiamo ottenuto non è sufficiente, ma sicuramente rispetto al passato almeno c’è stato un confronto tra maggioranza e opposizione, che si è anche tradotto nell’approvazione di alcuni emendamenti. Tutto questo non basta, e per questo non voteremo a favore di questo provvedimento”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto finale sulla legge di bilancio. “Confidiamo che il 2021 sia per gli italiani l’anno decisivo per debellare la pandemia, per abbattere il Covid, per tornare alla normalità, e per consegnare al Paese non solo un futuro migliore, ma anche un governo migliore, un governo di Centrodestra”, conclude Gelmini. (Com/Ran/Dire) 20:13 27-12-20