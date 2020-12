Manovra. Silvestroni (FdI): tutelare i lavoratori del comparto aereo

(DIRE) Roma, 27 Dic. – “Il Governo ha paura di prendere decisioni e avendo posto la fiducia anche per il bilancio dello Stato, solo con gli ordini del giorno possiamo chiedere al governo di impegnarsi per tutelare i lavoratori. Ho chiesto lo sblocco definitivo del fondo di solidarietà del trasporto aereo, non ancora erogato a tutti gli aventi diritto dall’INPS e di dichiarare lo stato di crisi del settore turismo, per sostenere un comparto che rappresenta il 13% del PIL Nazionale. La Germania, capendo l’importanza strategica del comparto aereo, ha investito ingenti risorse mentre in Italia proroghiamo solo la restituzione dei prestiti fatti ad Alitalia. Ho chiesto con il mio Odg di scongiurare i licenziamenti e tutelare i lavoratori di tutto comparto aereo, vedremo se il Governo si occupa degli Italiani o ha altre priorità”. Così Marco Silvestroni, deputato di FdI, Capogruppo in commissione trasporti. (Tar/ Dire) 13:28 27-12-20