Manovra. Villarosa: defiscalizzazione e ristoro per il settore del wedding

(DIRE) Roma, 27 Dic. – “Il settore del Wedding avrà una defiscalizzazione e un fondo di ristoro apposito. E’ stato appena approvato un ordine del giorno, il numero 253 a prima firma Currò che ho sostenuto in prima persona per tutti questi mesi. Il settore in questione conta circa 100.000 addetti e i dati parlano chiaro, purtroppo si è registrato un calo di fatturato di tutta la filiera delle celebrazioni pari a circa l’80%. Parliamo del settore abiti da sposa e cerimonie, produzione bomboniere, attività di fotografi e cineoperatori e collegati”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa. “Sono contento e seguirò in prima persona l’iter per l’approvazione di un futuro testo di legge che dovrebbe arrivare nelle prime settimane del 2021 visto l’impegno preso dal Governo nella seduta di oggi”, Conclude Villarosa. (Com/Ran/Dire) 19:08 27-12-20