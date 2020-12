Vax Day. Automedica verso Codogno

11.46 – Oggi è il Vax Day, il giorno in cui l’Europa cerca di eliminare per sempre il covid-19, nato in Cina e diffusosi in tutto il mondo. Dando vita ad una pandemia moderna inaspettata e mal gestista da molti paesi. Il CovSars2 ha causato la morte di milioni di persone. Questa mattina è partita dall’Ospedale Niguarda di Milano la prima delle automediche che trasportano il vaccino della Pfizer alla volta di Codogno (paesino lombardo dove fu diagnosticato il primo caso del nuovo coronavirus in Italia). Ma altre vetture sono dirette in tutti e 13 gli Ospedali della Regione Lombardia designati per somministrare le prime dosi del vaccino. Quest’ ultime verranno inoculate alle categorie più a rischio (operatori sanitari e medici) ed ai pazienti ritenuti più sensibili al covid-19, è il protocollo stabilito per il Vax Day. Il vaccino comprato avrebbe efficacia nel 95% dei casi, in base a quanto diffuso dai ricercatori.

