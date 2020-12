Vax Day. L’infermiere Francesco Cristiano è il primo ad essere vaccinato in Calabria

Il Vax Day è iniziato oggi in tutta Italia ed in Calabria sono arrivare, scortate dai militari della Difesa, al Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro (centro di stoccaggio della regione) le 280 dosi di vaccino. La prima persona alla quale è stato inoculato il vaccino Pfizer è l’infermiere Francesco Cristiano, al quale la Gazzetta del Sud ha anche effettuato una intervista. Molte delle prime dosi del vaccino sono destinate a coloro che sono da sempre i più esposti al covid-19, cioè medici e operatori sanitari. Le altre dosi del vaccino partiranno alla volta di Cosenza e Reggio Calabria, sempre scortate dalle Forze dell’Ordine, dove verranno lasciate in consegna ai sanitari degli Ospedali Annunziata, e GOM. Altre ancora saranno mandate all’Azienda Ospedaliera Pugliese sempre a Catanzaro.

