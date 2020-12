Assicurazioni viaggi: ecco le denunce di sinistro più bizzarre del 2020

Le scimmie sono state la causa di numerose richieste di risarcimento danni per le assicurazioni di viaggi quest’anno

Spesso, quando pensiamo a richieste di risarcimento danni per le assicurazione di viaggi, pensiamo a voli cancellati o cambiamenti di programma dovuti a malattia. Ma come mostra questo elenco, a volte le ragioni sono un po ‘più … bizzarre. “Quando diciamo che ‘se non puoi permetterti un’assicurazione in occasioni di viaggi, non puoi permetterti di viaggiare’, questi sono alcuni esempi perfetti dei tipi di incidenti che possono verificarsi inaspettatamente”, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: “Incoraggiamo i viaggiatori ad avere una copertura adeguata in modo che non subiscano stress inutili e talvolta costi esorbitanti se qualcosa non va secondo i piani. Nessuno si aspetta di essere attaccato dalle scimmie o di essere messo fuori combattimento mentre fissa il proprio telefono cellulare, ma questi sono i tipi di incontri che possono accadere “.

Ecco le richieste di assicurazione di viaggio più bizzarre che un fornitore globale di assicurazioni di viaggio e assistenza medica ha ricevuto nel 2020:

Intrappolato nell’oscurità in una villa piena di serpenti.

Un continuo scatto della corrente ha fatto sì che le luci e altri dispositivi alimentati rimanessero spenti in una villa indonesiana. I viaggiatori si resero conto quando uscirono che un serpente cobra era alla porta. Alla fine il serpente è stato catturato ma non è stato possibile ripristinare la sicurezza poichè i viaggiatori erano estremamente ansiosi. Fu deciso che non potevano rimanere nella villa senza elettricità per il rischio che altri serpenti fossero presenti, così prenotarono una sistemazione alternativa altrove e cambiarono i loro voli. Niente come un serpente per rovinare la tua idilliaca esperienza in una villa a Bali.

Kitesurf in una lotta tra cani thailandesi

Questo viaggiatore stava facendo kitesurf in Thailandia e ha fatto atterrare il suo aquilone sulla spiaggia per andare in bagno.Nel frattempo, è scoppiata una rissa tra cani randagi sulla spiaggia e nel frattempo hanno finito per strappare completamente l’aquilone.Richiedi l’importo del pagamento 650 dollari.

Viaggiatore rinuncia alle vacanze per combattere gli incendi boschivi

Questo eroico viaggiatore è stato schierato dalla Marina australiana per sostenere l’emergenza degli incendi boschivi e ha dovuto annullare il volo.

Problemi a casa

Mentre i proprietari si godevano le vacanze, la loro casa è stata allagata da un tubo dell’acqua rotto. Hanno dovuto cancellare il resto dei loro piani di viaggio, incluso l’alloggio, e tornare al loro lavoro interstatale. Richiesto l’importo del pagamento di 1337 dollari.

Attaccato da un cane

Durante una corsa mattutina in una esotica città europea, questo viaggiatore è stato attaccato a caso da un cane e morso. Il cane indossava un guinzaglio ed era con una vecchia signora. Il viaggiatore ha ricevuto cure in ospedale e ha anche preso appuntamenti presso alcuni specialisti in Europa.Un attacco casuale di un cane ha rovinato la vacanza di questo viaggiatore.

Scimmia impudente

L’ignaro viaggiatore stava camminando nella natura selvaggia indonesiana quando una scimmia gli ha tolto gli occhiali da sole dalla testa da dietro e li ha lanciati da una scogliera! Questi viaggiatori sono stati ripetutamente attaccati da scimmie in una foresta indonesiana, ed entrambe le volte li hanno derubati di oggetti personali nelle loro borse. Importo del risarcimento 890 dollari.

Droni attaccati da uccelli “assassini”

Una compagnia ha invece pagato due risarcimenti nel 2020 in cui due droni sono stati attaccati da uccelli e i droni non sono stati mai più recuperati.

CS “Sportello dei Diritti”