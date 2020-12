Cina. Condannata a 4 anni di carcere, blogger che raccontò del covid

Zhang Zhan, attivista e blogger cinese, è stata condannata a 4 anni di reclusione da un tribunale di Shanghai. E’ incriminata di aver diffuso informazioni false e per aver contribuito a creare disordini oltre che per aver rilasciato interviste ai media stranieri. Zhang Zhan, ex avvocato, aveva diffuso per prima quanto stava accadendo a Wuhan, la megalopoli cinese focolaio del covid-19, ed aver diffuso dei video dove si vedevano gli ospedali e crematoio sovraffollati. Zhang Zhan è stata arrestata a Maggio 2020.

