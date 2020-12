Cina. Gasparri: condanna Zahn conferma Pechino regime liberticida e vessatorio

(DIRE) Roma, 28 Dic. – “La condanna di Zahn in Cina conferma che quello di Pechino è un regime liberticida e vessatorio. Sono dei dittatori. Della gente che diffonde virus, che fa una concorrenza sleale al pianeta. Le autorità cinesi andrebbero urgentemente trascinate davanti a una corte internazionale per essere condannate a risarcire il pianeta dei gravi danni causati con il virus. La Cina va messo al bando da qualsiasi scambio politico e commerciale perchè è una dittatura che dovrebbe essere isolata nel pianeta. La loro potenza economica, la loro forza numerica, non devono essere motivo di resa ad una prepotenza che si scaglia contro il proprio popolo, ma anche contro gli altri popoli, con la concorrenza sleale e il mancato rispetto di regole sanitarie. Le autorità cinesi meritano galera e condanna. Chi tratta con loro tratta con dei prevaricatori che meritano le manette, non i sorrisi”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Rai/ Dire) 21:55 28-12-20