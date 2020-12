Covid. Belgio, al via vaccinazione: tra i primi una donna di 102 anni

(DIRE) Bruxelles, 28 Dic. – Il primo vaccino contro il Covid-19 e’ stato somministrato oggi in alcune case di riposo del Belgio. Tra i primi ad essere vaccinati, Lucie Danjou, una signora di 102 anni, la piu’ anziana residente della casa di riposo di Notre-Dame de Stockel a Woluwe-Saint-Pierre. Dopo Danjou anche altri quattro residenti della casa di riposo hanno ricevuto il vaccino della societa’ Pfizer-BioNTech. “Ha fatto un po’ male, ma fortunatamente non e’ durato”, ha dichiarato la signora Danjou. “Ora tutti devono essere vaccinati”, ha aggiunto. Claude Vinel, 82 anni, e’ stato il secondo residente ad essere vaccinato. “Non ho paura, so che il vaccino e’ stato sviluppato da specialisti”, ha detto, aggiungendo: “Sono felice che la vaccinazione possa iniziare e di essere tra i primi”. (Pis/ Dire) 17:01 28-12-20