Covid. Francia, governo valuta terzo lockdown dopo aumento casi

Ministro Sanità: Monitoriamo la situazione ora per ora

(DIRE) Roma, 28 Dic. – La Francia non esclude la possibilita’ di imporre un terzo lockdown se i casi di Covid-19 continuano a crescere. Lo ha detto il ministro della sanita’ Olivier Veran, assicurando che il governo e’ impegnato a monitorare la situazione “ora dopo ora”, e evidenziando che se la misura verra’ implementata, “sara’ necessaria per tutelare i cittadini”. Nell’Esagono si stanno registrando 15.000 contagi al giorno, con un picco di 21.000 proprio nel giorno della vigilia di Natale. Il 25 dicembre invece e’ stato rilevato il primo caso della variante emersa nel Regno unito. In Francia la campagna vaccinale e’ partita ieri, insieme a Italia e Spagna. (Alf/Dire) 17:44 28-12-20