Covid. Tasso positività scende a 12,4%. 8585 nuovi casi con quasi 69mila tamponi, calano le terapie intensive

(DIRE) Roma, 28 Dic. – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 8.585 nuovi casi di infezione da coronavirus a fronte di 68.681 tamponi effettuati. Il tasso dei positivi sui tamponi passa cosi’ al 12,4%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri il tasso di positiva’ era del 14,9%. Nelle ultime ventiquattro ore sono scese di 15 unita’ le terapie intensive per coronavirus in Italia, 167 gli ingressi nel giorno. In tutto ora le terapie intensive occupate sono 2565. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:22 28-12-20