Ferrara. Arrestato “coltivatore” per spaccio di marijuana

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 46enne, incensurato, di origine siciliana che aveva pensato di organizzare una coltivazione intensiva di marijuana, costruendo ben tre serre all’interno di un’abitazione presa in affitto sull’appennino tosco- emiliano. Il predetto, gravitante tra le provincie di Bologna e Ferrara, era stato per breve tempo anche titolare di un negozio di rivendita di cannabis light nella città estense.

Le segnalazioni giunte agli investigatori sono state attentamente approfondite con l’effettuazione di servizi di appostamento e pedinamento, che hanno consentito di individuare l’abitazione. Ottenuto il decreto di perquisizione dall’A.G., è stata effettuata una perquisizione, a seguito della quale sono state trovate tre serre preparate con aspiratori e lampade per mantenere costante la temperatura e la luce al fine di coltivare cannabis indica, mentre nel garage veniva individuata una quarta serra in fase di costruzione. All’interno delle serre erano presenti 231 piante in fase di coltivazione, venivano sequestrati circa sette etti di marijuana essiccata e già pronta per la vendita, una decina di grammi di cocaina oltre ad alcuni bilancini. L’uomo veniva associato presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida. (foto d’erchivio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/13545fe99b268241e505378546