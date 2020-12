Suisio (Bg). Droga: arrestata donna per spaccio di cocaina

Comando Provinciale di Bergamo – Suisio (Bg) , 28/12/2020 14:07

Nella tarda mattinata di ieri, durante il servizio di perlustrazione del territorio, è stata tratta in arresto una donna 39enne, sorpresa all’atto di cedere una dose di cocaina. Poco dopo mezzogiorno, nel transitare sulla SP 170 rivierasca, i Carabinieri hanno intercettato un’autovettura condotta dalla donna, la quale dopo essere giunta nel centro abitato di Suisio si è fermata vicino ad un uomo sul marciapiede. Nella circostanza i militari hanno notato che i due soggetti si sono scambiati un oggetto dal finestrino e, pertanto, insospettitisi hanno proceduto al controllo di entrambi.

A seguito della perquisizione personale, la 39enne è stata trovata in possesso di tre “palline” termosaldate contenenti cocaina, pertanto è stata tratta in arresto in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga, circa 3 grammi di cocaina, è stata posta in sequestro unitamente a 290 euro in contanti, poiché ritenuti frutto dell’illecita attività ed inviata al laboratorio analisi per i successivi accertamenti quali-quantitativi. Dopo le formalità di rito l’arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che deve essere ancora celebrato in modalità telematica. A carico dell’acquirente, invece, un 65enne italiano, al quale è stata sequestrata anche una dose di cocaina, appena acquistata, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Bergamo quale assuntore di sostanze stupefacente.