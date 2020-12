11:07 – Fino a fine Gennaio, per contenere il numero di contagi, il Giappone bloccherà l’ingresso dei cittadini stranieri, a seguito dell’individuazione della variante inglese del Coronavirus all’interno del Paese. “Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Kyodo, a partire da Mercoledì e fino alla fine di Gennaio ai cittadini giapponesi e agli stranieri residenti in Giappone in arrivo da Paesi dove è stata confermata la variante inglese” (cit. TGCOM24).

SM