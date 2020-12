Vigile del Fuoco muore folgorato durante un intervento in provincia di Sassari

Disgrazia durante la messa in sicurezza di una palo delle linee elettriche pericolante a Nulvi, in provincia di Sassari in Sardegna. A perdere la vita un Vigile del Fuoco intervenuto per il maltempo nella zona. Dalle istituzioni sono stati svariati i messaggi di cordoglio per la tragedia che ha interessato il corpo dei Vigili del Fuoco e la famiglia della vittima, gravissima la perdita umana. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza dichiarando “profonda tristezza” per l’accaduto. Sono tutt’ora in corso accertamenti riguardo le cause dell’incidente sul lavoro costato la vita al 54enne.

