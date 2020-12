Covid. Toti: Dati Confcommercio dimostrano che Paese deve ripartire

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “I dati usciti in queste ore da Confcommercio sono la dimostrazione che il virus non e’ l’unica emergenza e chi pensa che si risolva tutto solo con le chiusure guarda all’oggi, senza comprendere i danni che si fanno al domani. Secondo i dati della principale associazione del commercio, 390 mila aziende sono cessate per il Covid. Un patrimonio fatto di uomini e donne, volti, ambizioni, sogni e futuro andati distrutti. E questo nei prossimi mesi vorra’ dire meno denaro per aiutare chi resta indietro, meno ricerca, meno soldi per pagare stipendi pubblici, come quelli di tanti medici e operatori sanitari in prima linea contro il virus, meno risorse per le pensioni, meno figli per costruire il domani. Pensare anche a questo aspetto non significa assolutamente sottovalutare la pandemia, ma guardare entrambi i lati della medaglia da cui dipende il nostro futuro. Mi auguro che con l’anno nuovo, e grazie ai vaccini che stanno arrivando, tutti si rendano conto che serve far ripartire il Paese dal 7 gennaio, con piu’ slancio e piu’ coraggio”. Lo scrive il presidente della regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. (Tar/ Dire) 10:00 29-12-20