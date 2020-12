Diritti. UE chiede rilascio della blogger cinese Zhang Zhan

Condannata a 4 anni di carcere di aver documentato inizio pandemia

(DIRE) Bruxelles, 29 dic. – “L’Unione Europea chiede l’immediato rilascio di Zhang Zhan, Yu Wensheng e di altri difensori dei diritti umani detenuti e condannati, tra cui Li Yuhan, Huang Qi, Ge Jueping, Qin Yongmin, Gao Zhisheng, Ilham Tohti, Tashi Wangchuk, Wu Gan, Liu Feiyue.” Così in un comunicato stampa il portavoce dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione, Josep Borrell. La giornalista Zhang Zhan è stata condannata il 28 dicembre a quattro anni di carcere per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan. “E’ stata sottoposta a torture e maltrattamenti durante la sua detenzione e le sue condizioni di salute sono gravemente peggiorate. È fondamentale che riceva un’adeguata assistenza medica”, si legge nella nota. “Le restrizioni alla libertà di espressione e all’accesso alle informazioni, le intimidazioni e la sorveglianza dei giornalisti, così come le detenzioni, i processi e le condanne di difensori dei diritti umani, avvocati e intellettuali in Cina, stanno crescendo e continuano a essere fonte di grande preoccupazione”, ha spiegato il portavoce dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri. (Pis/ Dire) 20:17 29-12-20