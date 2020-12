(DIRE) Roma, 29 Dicembre – Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha annunciato in aula al Senato che il governo pone la questione di Fiducia sul DDL di Bilancio. Domani mattina a partire dalle 9 la riunione dell’aula, con la prima chiama alle 12.00. Il voto finale previsto per le 13.00 (Rai/ Dire) 21:05 29-12-20