Multato uno dei pescatori di Mazara del Vallo tornato dalla Libia. Era senza mascherina

Consigliere Comunale della Lega scrive al Prefetto: “Annullare il verbale”

(DIRE) Palermo, 29 Dic. – Uno dei 18 pescatori tornati dalla Libia dopo oltre tre mesi di prigionia è stato multato dalla Guardia di Finanza a Mazara del Vallo (Trapani) perchè sorpreso, senza mascherina, a parlare con un conoscente. A raccontare la vicenda di Farath Jemmali, pescatore tunisino, è Giorgio Randazzo, consigliere comunale della Lega a Mazara del Vallo. “Credo che tutti quanti, nessuno escluso, in questo momento dovremmo tentare in tutti i modi alleggerire il grande ‘peso’ dei ricordi di quei terribili momenti di prigionia che i nostri marinai sono costretti a portare con sè per tutta la vita, partendo dalle piccole cose”, scrive Randazzo su Facebook. “Farath la mattina del 26 dicembre ha sentito l’esigenza di fare due passi per la nostra città e di fermarsi con un conoscente senza mascherina e con una distanza di sicurezza per lui congrua con le restrizioni in atto – ancora il racconto -. Bene, è stato sorpreso dalla guardia di finanza che gli ha elevato un verbale di oltre 200 euro. Ringraziando le forze dell’ordine per ciò che fanno ogni giorno per la nostra sicurezza, ho sentito l’esigenza di scrivere a sua eccellenza il prefetto per richiedere l’annullamento del verbale perchè convinto che sia una questione di buonsenso dare la possibilità a Farath di non pensare anche a questo piccolo incidente in un momento particolare della propria vita, sicuro che non ci sarà una prossima volta e che come tutti rispetterà le regole imposte dal momento di emergenza sanitaria”. (Sac/Dire) 20:40 29-12-20