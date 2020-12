Recovery. Bernini: Governo nudo alla meta

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Oggi sono risuonati due autorevoli allarmi sui ritardi con cui il governo sta predisponendo il Recovery Plan, col rischio di arrivare nudo alla meta: prima dal commissario europeo Gentiloni e poi dal presidente di Confindustria Bonomi. Mentre la maggioranza si trascina nella palude della verifica infinita, il tempo sta per scadere, e sarebbe imperdonabile gettare al vento l’occasione storica di rimettere in piedi il Paese per i giochi di potere di una coalizione che ha ormai perso ogni spinta propulsiva, se mai l’ha davvero avuta. Il no degli industriali alle nazionalizzazioni sfrenate e lo stimolo agli investimenti produttivi per superare la logica esclusiva dei sussidi a pioggia sono parte integrante del nostro programma, ma e’ impensabile che questo governo sia in grado di cambiare pelle, condizionato com’e’ dalla ideologia anti-impresa”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 16:20 29-12-20