Recovery. Gelmini: Governo incapace, Gentiloni squarcia velo ipocrisia

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Il commissario agli Affari economici della Ue Gentiloni – con un’intervista precisa e sincera – squarcia il velo di ipocrisia che avvolge la maggioranza e svela al Paese una verita’ che Forza Italia e il centrodestra hanno piu’ volte denunciato in queste settimane. Il governo e’ in grave ritardo e completamente fermo, anche a causa dei continui litigi, sulla stesura del Recovery Plan. E nei mesi futuri, per poter usufruire dei fondi europei occorreranno procedure straordinarie che Palazzo Chigi non e’ palesemente in grado di garantire. Il nostro Paese rischia cosi’ di gettare alle ortiche gran parte delle risorse Ue per l’incapacita’ e per le contraddizioni interne a questo esecutivo. Non e’ accettabile che possa accadere una cosa di questo tipo. I 209 miliardi del Recovery Fund appartengono agli italiani, non al governo Conte. L’immobilismo di questi mesi rappresenta un danno incalcolabile per il Paese. Per questo chiediamo un immediato cambio di passo e un decisivo coinvolgimento del Parlamento”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Uct/ Dire) 16:58 29-12-20