Cina. UE raggiunge accordo politico con Pechino su investimenti

Von der Leyen: per i nostri investitori aumenta accesso a mercato Pechino

(DIRE) Bruxelles 30 Dic.- Dopo sette anni di negoziati, l’Unione europea (Ue) e la Cina hanno concluso oggi un accordo politico sugli investimenti, Eu-China Comprehensive Agreement on Investment (Cai). L’accordo arriva durante una videoconferenza tra il presidente cinese Xi Jinping, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Charles Michel, e successivamente la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. “La Cina si e’ impegnata a un livello di accesso al mercato piu’ elevato per gli investitori dell’Ue e si sta inoltre impegnando a garantire un trattamento equo alle aziende europee in modo che possano competere in condizioni di migliore parita’ in Cina”, si legge su nota ufficiale del Consiglio europeo. Durante la videoconferenza i leader hanno anche affrontato il tema del cambiamento climatico, della pandemia e dei diritti umani. “L’accordo di oggi fornira’ un accesso senza precedenti al mercato cinese per gli investitori europei, consentendo alle nostre imprese di crescere e creare posti di lavoro. Impegnera’ la Cina a rispettare principi ambiziosi in materia di sostenibilita’, trasparenza e non discriminazione”, ha dichiarato Von der Leyen. L’accordo di oggi “non risolvera’ tutte le nostre sfide con la Cina, che restano tante, ma le vincola in modo significativo nella giusta direzione”, ha aggiunto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per il commercio, Valdis Dombrovskis. (Pis/ Dire) 17:08 30-12-20