Coronavirus, Danimarca: lockdown nazionale prorogato al 17 Gennaio 2021

11:34 – A causa di un aumento dei casi di contagio da Coronavirus, la Danimarca ha deciso di prorogare il lockdown nazionale per altre due settimane, fino al 17 Gennaio 2021. La Premier Mette Frederiksen afferma che “la situazione relativa ai tassi di contagio, ai ricoveri e ai decessi è attualmente “più seria rispetto alla primavera” scorsa”, scrive ANSA. Nella giornata di ieri, sono stati registrati 2.621 nuovi contagi e ulteriori 28 ricoveri in Danimarca, che portano il numero dei ricoveri a causa del Coronavirus a 900. Dall’inizio della pandemia il Paese ha dunque registrato 159.074 casi di contagio, di cui 1.226 decessi, per contenere l’aumento dei contagi il 16 Dicembre 2020 è stato avviato il lockdown nazionale, che ha chiuso le scuole, i centri commerciali, i ristoranti, i bar e tutti i negozi ritenuti non essenziali.

SM