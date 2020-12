Covid. 16.202 Nuovi casi con 169mila tamponi (9,58% positivi), 575 decessi e -21 terapie intensive

(DIRE) Roma, 30 Dic. – Sono 16.202 i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 169.045 tamponi effettuati. Il tasso di positivita’ e’ dunque del 9,58%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. – Sono 575 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, in tutto ora le vittime da inizio pandemia sono 73.604. Scendono di 21 unita’ le terapie intensive occupate per coronavirus in Italia, nelle ultime ventiquattro ore sono passate da 2549 a 2528.E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:16 30-12-20