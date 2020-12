Governo. Montezemolo: “Gli interessi personali vengono prima degli interessi del Paese”

(DIRE) Roma, 30 Dic. – “Sono molto preoccupato di vedere una situazione generale in cui non si mettono al centro i veri interessi del Paese”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente di Ntv Luca Cordero di Montezemolo commentando l’attuale situazione politica, economica e sociale del Paese. “Mi sembra che non ci sia una visione di quella che deve essere l’Italia per i prossimi dieci anni e sono davvero estremamente preoccupato perché non si stanno affrontando di petto né i problemi economici, e soprattutto sociali, e nemmeno si sta utilizzando l’approccio giusto per il Recovery Fund che andrebbe focalizzato su poche e fondamentali priorità per il Paese. Tutto si sta svolgendo – sottolinea l’ex presidente di Ferrari e Confindustria – in un clima che è esattamente contrario allo spirito che dovrebbe prevalere in questo momento, visto che i fondi europei sono risorse importantissime. Ripeto, sono molto preoccupato”. Alla domanda se sia preoccupato anche per la stabilità politica, visti i venti di crisi sul governo Conte, Montezemolo risponde: “Preoccupa vedere che interessi che appaiono personali, da tutte le parti, siano sempre in primo piano rispetto a quelli che dovrebbero essere i veri interessi del Paese. Mi auguro che prevalgano quel senso di responsabilità e quello spirito di squadra che servirebbero in un momento fondamentale per le prospettive future, anche con il denaro in arrivo dall’Europa che potrebbero finalmente consentire di realizzare quelle riforme strutturali che il Paese aspetta da tanto e troppo tempo. Anche se – conclude – non va dimenticato che fin da prima del Covid-19 l’Italia si trovava in una situazione economica che era già la peggiore di tutta Europa”. (Com/Rai/ Dire) 18:32 30-12-20