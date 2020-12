Meteo: Capodanno innevato al Centro-Nord, ma il Sud mantiene un mite bel tempo

12:07 – Per Capodanno sono previste piogge e neve fino in pianura, dopo la pausa avuta in questi giorni. La giornata di San Silvestro vedrà una mattinata generalmente tranquilla dal punto di vista meteorologico, tuttavia potrebbero verificarsi dei locali rovesci anche temporaleschi sul basso Tirreno. Il peggioramento si avrà in serata soprattutto in Toscana, Liguria di centro-levante e localmente sull’Emilia Romagna, ove potrebbero verificarsi locali temporali e piogge abbondanti. L’anno nuovo sarà all’insegna della neve, che tornerà nuovamente in pianura soprattutto in Piemonte e Lombardia, ma anche sugli Appennini centro-settentrionali. Miti correnti di scirocco porteranno sul Nordest pioggia e un lieve rialzo delle temperature. Le regioni tirreniche, in particolar modo in Toscana, Lazio e Campania, potrebbero verificarsi delle intense piogge anche temporalesche. Al contrario il resto dell’Italia, soprattutto nelle zone centrali e al Sud Italia, si manterrà un mite bel tempo, con Sole alternato al lievi piogge locali.

SM