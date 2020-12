Senato. La Manovra diventa legge

Passa anche al Senato della Repubblica la Manovra, o meglio la Legge di Bilancio, sulla quale il Governo aveva già posto la Fiducia alla Camera dei Deputati. I voti favorevoli sono stati 156 mentre quelli contrari 124. Il testo di legge è stato quindi approvato in via definitiva. Alcune delle misure “innovative” che sono passate nella Manovra Economica sono: l’anno “bianco” per i lavoratori autonomi, con l’esonero dal pagamento dei contributi per l’anno 2020; l’assegno unico universale per le famiglie con figli e i fondi per assumere medici e infermieri in funzione della vaccinazione anti covid-19.

