USA, PG13 per il film di “Pinocchio”: raccomandata supervisione di un adulto

11:53 – Dagli Stati uniti giunge la notizia di una nuova raccomandazione, infatti è consigliata per i minori di 13 la supervisione di un adulto durante la visione del film “Pinocchio”. “Il film del 2019 di Matteo Garrone, basato sul romanzo per ragazzi ‘Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino’ di Carlo Collodi, distribuito in Usa dalla Roadside Attractions, ha ricevuto l’etichetta PG13 (parental guidance) a causa della presenza di ‘immagini scioccanti’, motivo per cui la Motion Picture Association of America raccomanda la supervisione dei genitori”, scrive ANSA. Sono state giudicate inadatte ad un pubblico di minori le sequenze in cui Pinocchio lancia il martello verso il Grillo Parlante, ritenuta una scena violenta, e quella in cui Pinocchio fatica a nuotare per scappare da Mangiafuoco e viene inghiottito dalla Balena.

