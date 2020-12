Vaccino. Commissario Arcuri: “consegnate 359.775 dosi”

Sul sito del Governo report in tempo reale

(DIRE) Roma, 30 Dic. – Oggi, si apprende dall’ufficio del commissariato presieduto da Domenico Arcuri, sono stati consegnati, nei punti di somministrazione individuati dal Commissario Straordinario in accordo con le Regioni, 359.775 dosi di vaccino Pfizer. La consegna delle altre 110.175 dosi continuerà domani fino ad arrivare al totale di 469.950 dosi previsto per questa settimana. Da domani, infine, sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid (http://www.governo.it/it/cscovid19), sarà pubblicato un report aggiornato in tempo reale sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati. (Rai/ Dire) 19:42 30-12-20