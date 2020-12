Vaccino. Sileri: 15Mila assunzioni medici, infermieri e assistenti sanitari anche stranieri

(DIRE) Roma, 30 Dic. – “Per la campagna vaccinale nella manovra sono state inserite risorse per l’assunzione di 3mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari anche stranieri, come da me piu’ volte auspicato. Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l’indennita’ del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia e 10 milioni per la stessa finalita’ presso gli studi dei pediatri di libera scelta”. Lo ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri in una nota. (Org/ Dire) 18:03 30-12-20