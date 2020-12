Vaccino. Sileri: Vaccinazione in farmacia è in legge di bilancio

(DIRE) 30 Dic. – “La possibilita’ di vaccinazione anti Covid nelle farmacie e’ stata inserita nella legge di Bilancio, approvata in via definitiva oggi dal Senato. Per l’anno 2021 il vaccino potra’ essere somministrato sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. Si tratta di un punto molto importante, per il quale mi sono battuto, che consentira’ di moltiplicare le opportunita’ di effettuare il vaccino accelerando il percorso verso l’auspicata protezione di gregge”. Cosi’ in una nota il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. (Org/ Dire) 18:03 30-12-20