Le dosi di vaccino contro il Covid-19 eseguite fino ad ora in Italia sono 14.334. Al momento le vaccinazioni hanno riguardato 12.953 tra operatori sanitari e sociosanitari, 754 tra personale non sanitario e 617 ospiti di strutture residenziali. Il numero di vaccini fatti più alto per ora si registra nel Lazio con 2676. Poi Piemonte con 1.583, segue Lombardia con 1.545. I dati sono disponibili sul sito del Governo, nella sezione del Commissario all’emergenza.