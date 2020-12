La sfida al covid-19 dei panettoni artigianali della provincia napoletana

Lopa: proporre il dolce tipico artigianale delle feste natalizie, il Panettone, attraverso aspetti e metodiche di preparazione, innovativi, originali e alcune rivisitazioni della ricetta tradizionale valorizzare il Panettone Territoriale e la pasticceria natalizia identitaria attraverso le produzioni di eccellenze del mezzogiorno, grazie anche alla capacità di trasformazione dei nostri maestri pasticcieri,possono rappresentare un volano di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio del mezzogiorno.La grande magia e l’inconfondibile aria del Natale si sono realizzati nella Pasticceria Mille Dolcezze di Frattamaggiore in provincia di Napoli, del Pasticciere Nicola Obliato. Un confronto nella Pasticceria del comune frattese. Una kermesse tra profumi, sapori e degustazioni di diverse varietà di Panettone Artigianale Nazionale con l’esaltazione dei prodotti del territorio campano valorizzando le metodiche di preparazione, preservando la tradizione e l’artigianalità attraverso l’innovazione e il giusto bilanciamento dei prodotti utilizzati. Lo scopo è promuovere il territorio e la produzione locale, diffondere la conoscenza della Pasticceria Tradizionale Napoletana e stimolare un nuovo approccio al mondo della tradizione artigianale dei dolci del Sud. Il must dei dolci del Natale, come il Panettone Italiano, può rappresentare tutto questo. Cosi presenziando l’iniziativa, con il Maestro Pasticciere, Nicola OBLIATO, Il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, componente del Dipartimento Nazionale Agroalimentare Ambiente Acqua Risorsa Mare Ristorazione Pesca e Servizi mns, già Delegato al Settore Agricoltura della Provincia di Napoli, Rosario LOPA