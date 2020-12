Prato, autocarro esce di strada a Carmignano

La prima partenza della sede centrale, è intervenuta alle 18.30 del 30 Dicembre, in località La Nave a Camaioni, nel comune di Carmignano, per un’autobotte uscita di strada. Il veicolo, che trasportava 3500 litri di acqua, a causa dell’asfalto scivoloso è finito a lato della carreggiata, rimanendo in bilico sul ciglio. Il conducente, illeso, è uscito dal veicolo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autogru, dopo aver messo l’autocarro in sicurezza lo hanno sollevato e riposizionato sulla sede stradale.

