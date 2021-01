Cornavirus, superati 83 mln di casi: maggior numero di contagi e decessi in USA

10:59 – L’inizio dell’anno segna negativamente il numero dei contagi, secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University dall’inizio della pandemia sono stati registrati 83.527.738 casi di contagio da Coronavirus e 1.819.905 decessi. Gli USA detengono il primato sia per numero di decessi 345.826 che per i 19.974.120 contagi. L’India si classifica seconda per numero di contagi, 10.286.709, e terza per numero di decessi 148.994. Al contrario il Brasile è secondo per numeri di decessi 194.949 e terza per numero di contagi 7.675.973. L’Italia invece si classifica quinta per numero di decessi, 74.159 , e ottava per numero di contagi, 2.107.166, preceduta da Russia, Francia, Gran Bretagna e Turchia. Le isole minori invece continuano a mantenere un basso numero di contagi e in alcune zone non sono stati registrati decessi legati al Coronavirus. La città invece che ha registrato il più alto tasso di contagio da Coronavirus è New York con 102.129 ricoveri e 37.983 morti.

SM