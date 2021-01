Questi i dati del bollettino del Ministero della Salute del 1 Gennaio 2021

Roma – Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia a fronte di 157.524 tamponi. In aumento il tasso di positività, che sale al 14%. Ieri i nuovi positivi erano stati 23.477 su 186.004 tamponi. Le vittime di oggi sono invece 462, in calo rispetto a ieri quando erano state 555.

