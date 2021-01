Reggio Calabria, incidente mortale in via Reggio Campi

Incidente mortale in via Reggio Campi, nelle vicinanze dell’ex Istituto Tecnico Femminile, nella zona alta di Reggio Calabria nel tardo pomeriggio. A rimanere vittima di una Renault Clio, un uomo di 37 anni di origine straniera che transitava nella zona a piedi. Sulla dinamica dell’incidente ci sono ancora le indagini in corso e la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di rito sul luogo del sinistro, chiudendo la via al traffico. Da una prima ricostruzione l’uomo investito sarebbe morto sul colpo nonostante il conducente della vettura si sarebbe fermato anche a prestare soccorso. Il 37enne è purtroppo la prima vittima dell’anno a Reggio Calabria.

FMP